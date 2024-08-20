偵獲4架次共機擾台！國軍九鵬基地射愛二、弓三飛彈秀肌肉反制

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▲國軍九鵬基地發射天弓三型飛彈秀肌肉。(圖／翻攝自國防部發言人臉書)

國防部今（20）日表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機4架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部空域1架次，並偵獲共艦11艘次，持續在台海周邊活動。國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國軍今日一早也於屏東九鵬基地試射愛國者二型、天弓三型防空飛彈，展現防衛國家決心與能力。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天7時51分至11時35分，在台灣海峽空域偵獲主戰機共4架次，其中1架次逾越海峽中線進入北部空域，距離基隆101浬。國防部i強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國軍今日一早也於屏東九鵬基地實施113年度精準飛彈射擊操演，試射國造天弓三型、愛國者二型防空飛彈，國防部發言人官方臉書強調，「愛和平、不挑釁，出手不留情！」。軍方接下來2天也將陸續試射陸基、海基雄風二型、雄風三型反艦飛彈。