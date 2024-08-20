忠孝橋塞爆！超狂商人直接「搬早餐開賣」　眾看傻：台灣人真的強

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▲聯結車在忠孝橋發生鋼樑翻覆事故，回堵車輛一路排到新莊，橋上竟有一名原先要去送早餐的民眾，乾脆將早餐拿出來橋上賣，吸引許多駕駛下車查看。（圖／翻攝畫面）

▲忠孝橋三重往台北護欄遭拖板車撞破大洞，目前往台北市全線封閉。（圖／北市府提供）

今（20）日一早5時50分時許，新北市三重區忠孝橋一輛聯結車載運的鋼樑翻覆，將護欄撞破一個大洞，由於忠孝橋是連接台北與新北的重要道路，整條車道也因此癱瘓，沒想到竟有一名原本要去送餐的民眾，乾脆在車道上賣起早餐，讓許多肚子餓的駕駛紛紛掏出錢包，形成「在陸橋上買早餐」的罕見畫面，讓網友全笑喊：「山不轉路轉，生意人頭腦靈活。」聯結車在忠孝橋發生鋼樑翻覆事故，將護欄撞破一個大洞，回堵車輛一路排到新莊，再加上目前是上班尖峰時刻，許多上班族卡在路上動彈不得，只見影片中，賣早餐的大哥拉著推車，上頭放有好幾箱早餐，不斷說有紅茶、奶茶、三明治等品項，讓駕駛們紛紛驚呼「這邊有賣早餐欸嚇到！」雖然三明治加鮮奶茶要價100元，但也有駕駛掏出錢包直呼：「這個價值得啦，不然這時間我要去哪裡買早餐。」大哥被詢問也證實，他本來要去送餐，因為卡在車道，怕餐點壞掉，才打算趕快拿出來賣。對此，網友們也紛紛看傻喊，、「機會是留給有準備的人」、「忠孝橋早餐店」、「台灣人就是這麼強，任何環境都能生存」、