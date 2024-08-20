賽揚強投Justin Verlander歸隊倒數在即！太空人GM受訪曝復出時間

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Verlander歸隊倒數在即！MLB美國職棒休士頓太空人隊賽揚強投Justin Verlander，日前因為頸部不適進入傷兵名單，如今在休息超過2個月之後，根據大聯盟官網報導，他近日在小聯盟3A與2A各進行1場復健賽，總計主投7局，被敲出6支安打失掉3分，並送出8次三振與2次保送，表現算是可圈可點。而Justin 如今將傷癒歸隊，他將在台灣時間週四球隊對陣紅襪隊的比賽上出賽，並擔綱先發任務，太空人總經理Joe Espada對此表示，「至於是否會限制Verlander的投球數量，以及大約將讓他投幾球呢？Espada則說，「他是這種獲勝文化的一部分，讓他回來對於球隊來說，是一個很大的推動，尤其是在球季的最後階段。」Joe Espada如此總結到。