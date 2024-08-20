雲雀颱風直撲韓國！今防午後大雷雨　賈新興揭下波「颱風活躍期」

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▲本週後期降雨減少，台灣各地天氣回歸穩定、悶熱，下週降雨又會開始增加。（圖／賈新興YouTube）

▲雲雀颱風目前持續北上往南韓移動，對台灣並無影響。（圖／中央氣象署）

今（20）日台灣天氣依舊不穩定，，明（21）日才會回到悶熱少雨的天氣；雲雀颱風目前持續北上往南韓移動，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，9月中旬起，將出現另一波有利颱風生成的環境，並持續至10月。中央氣象署指出，今天白天，，其它地區為多雲，北部、東北部地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨。週三至週六（8/24）太平洋高壓增強，台灣各地晴到多雲，午後中部以北、東北部及山區有局部短暫雷陣雨，由於雲量減少，賈新興說明，週六午後，台中以北及宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫雨，週日（8/25）午後宜花東、山區有局部短暫陣雨，北北基也有零星短暫陣雨。下週一（8/26）午後，北部、苗栗以南、宜花東有零星短暫陣雨，深夜西半部有局部短暫雨，下週二至週四（8/27至8/29），深夜至隔天清晨，西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。賈新興提及，未來10天，菲律賓東方外海至南海一帶，並沒有明顯「熱帶擾動」發展跡象，，短期氣候趨勢預測顯示，9月5日前，台灣降雨偏少機率高，9月中旬起台中以北降雨轉偏多的趨勢。