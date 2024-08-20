拜登將登民主黨全代會舞台！經4週「療傷」後　準備好交棒賀錦麗

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民主黨全國代表大會在19日晚間登場，而在四週前閃電退選的美國總統拜登（Joe Biden），則將會以「支持者」的身份站上舞台，準備好交棒給美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。不過遭逼宮退選一事仍讓拜登受到不小打擊，但在這段期間他已平復了心情，更將全力號召所有人齊心支持賀錦麗。根據CNN報導，拜登在四週前做出了令人震驚的政治決定，放棄競選連任，將黨內候選人拱手讓給賀錦麗。拜登身邊的人並不否認，這件事情讓拜登在過去這四週感到痛苦，但隨著時間過去，也逐漸越來越好。一名親近拜登的人士表示，「這真的很困難，但是他已經走過很漫長的路。」多個消息來源向CNN表示，拜登已經明確告訴身邊的人，儘管這不是原本設定的道路，但他完全相信自己退出競選的決定是正確的。當拜登被問及是否準備好交棒給賀錦麗，拜登表示「是的」。至於在全代會登場是否會讓他「苦樂參半」，拜登則表示，會是「難忘」的。拜登即將在19日晚間站上民主黨全代會的舞台，透過演講來正式交棒給賀錦麗。就拜登的演講來看，他要傳達最清楚的訊息便是——賀錦麗必須擊敗對手共和黨總統候選人川普。這幾天拜登持續對講稿進行修飾，他的助手們表示，這不是拜登的告別演講，但也坦言，這將會是拜登在任內最後面對主要支持者的場合之一。一名顧問表示，拜登不會談論他的政績，他相信，支持賀錦麗選舉將會是他「心中永遠的成就核心」。該名顧問指出，拜登將會在大會現場號召所有人展現「歷史性團結」，並懇請代表與黨內活動人士在擊敗川普的過程中保持團結。