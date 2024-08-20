亂帳門4月就知情？柯文哲咳嗽回應曝光「這個細節我不知道」

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案風暴愈演愈烈，週刊今（20）日報導，監察院早在今年4月就已通知民眾黨有2千萬帳務收支不平。柯文哲今被媒體堵訪時則強調：「這個細節我不知道（咳……），監察院我不知道。」至於下午中評會是否力保黃珊珊？柯文哲則回應，會尊重中評會。《鏡週刊》爆料，監察院早在4月就查出民眾黨政治獻金有2千萬元收支不平，退回民眾黨要求改正，也就是說，柯文哲跟競辦總幹事黃珊珊當時就應該知情。柯文哲今早在家門口被媒體堵訪時，僅強調「這個細節我不知道（咳……），監察院我不知道。」有關前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯妻陳佩琪日前曾到立法院附近，看一戶要價1.2億元的豪宅，柯文哲則表示，「她有想過要買房子啦！東看看、西看看。不過，現在台北市的房子喔，天啊！只能看看而已。私人的事情就不用講，奇怪！為什麼這種事要變新聞？」至於下午黨中評會將再度召開，外傳柯文哲力保黃珊珊，引發黨內基層不滿。柯文哲則回應：「不會啦！這個其實我們還是要尊重中評會一個獨立運作的功能。」媒體追問，最近民眾黨民調下滑，柯文哲則認為，「每天這樣打，民調怎麼會高？」