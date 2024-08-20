必比登推介是什麼？米其林揭星級差異：不只價位　入選公式全說了

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▲君品酒店的頤宮中餐廳為台北米其林3星餐廳，2023完成六連霸的超狂紀錄，以「脆皮先知鴨」為招牌菜。（圖／翻攝君品酒店臉書）

▲高雄的「菜粽李」於2022年獲得米其林必比登推介。招牌菜粽一顆才35元。（圖／記者葉盛耀攝）

▲士林夜市「鍾家原上海生煎包」一顆生煎包不到20元，蟬聯多年必比登推介。（圖／翻攝米其林指南）

《米其林指南2024》今（20）日將公布最新必比登推介（Bib Gourmand），今年名單涵蓋台北、台中、台南及高雄，堪稱美食界一大盛事。被奉為「平價版美食指南」的必比登推介是什麼？和米其林星級餐廳有何差別，《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握，也請持續鎖定《NOWnews》，快速一覽最新必比登推介美食名單。《米其林指南》包含米其林星級（Michelin Star）、今天將公布的必比登推介（Bib Gournand），以及米其林指南入選餐廳 （MICHELIN Guide Selected，2022年起取代原先的米其林餐盤推薦）等3範疇。米其林星級堪稱美食界最高榮耀，最受喜愛的必比登推介以米其林寶寶為標誌，以推薦高性價比的餐廳為主，原先台北版標準為1000元內，能吃到3道料理的餐廳，但隨著物價調整，最新《米其林指南》已移除價位，僅稱以「合理價位」提供3道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。而入選餐廳則是介於已達評審標準，但可能不符星級或必比登推介標準者，接下來很有機會能夠獲得，有時米其林指南入選餐廳會在接下來的幾年中成為星級或必比登推介，類似入圍的蓋念。想獲得必比登推介有什麼訣竅嗎？《米其林指南》直言：「一間餐廳要獲得必比登推介沒有什麼公式！」它們在不同地方可能很不一樣，但都非常獨特。《米其林指南》舉例，倫敦的Hoppers提供香料豐富、滋味十足的南印度及斯里蘭卡美食，包括招牌的hoppers薄餅以及多薩（dosas）；在東京的江戶蕎麥 細川，細而彈牙的蕎麥麵讓人印象深刻。必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用。《米其林指南》強調，這個物有所值的肯定證明了卓越的美食和昂貴並不一定劃上等號。