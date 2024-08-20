台灣天氣將大轉變！鄭明典曝「1現象」有點異常　颱風也會被影響

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前中央氣象局局長鄭明典分享「海平面等壓線圖」表示，太平洋高壓在未來持續增強，對台灣天氣帶來直接影響。（圖／鄭明典臉書）

在凱米颱風過後，台灣天氣大約維持一週的穩定，隨後就是連續好幾天的「低壓帶」和「西南風」影響，雖然日本附近不斷生成的颱風都對台灣無影響，但各地仍有明顯雨勢，前中央氣象局局長鄭明典指出，鄭明典今（20）日在臉書分享「海平面等壓線圖」，他表示「太平洋高壓回來了！太平洋高壓在台灣東方海面上，底色是距平（和氣候值的差異），台灣南側延伸到東側的高壓都偏強。」鄭明典說明，通常在這個季節，太平洋高壓軸線應該指向台灣北方，所以，這一區高壓偏強，會影響台灣的颱風不易發展，台灣可以稍稍休養生息。不過，，天氣風險公司分析師林孝儒表示，預測明（21）日起週末，台灣轉為較典型的夏季型天氣，各地以晴時多雲為主，午後雖仍有熱對流發展的可能，但降雨較侷限於山區，影響範圍減小。而氣溫方面，將會隨著天氣好轉，氣溫逐步上升，高溫炎熱，就要注意高溫預報並做好防範熱傷害的準備。氣象署則提及，，大台北、花東縱谷地區可能局部達攝氏36度；今天白天，，其它地區為多雲，北部、東北部地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨。