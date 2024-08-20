民主黨全代會柯爾力挺賀錦麗！用柯瑞「晚安」手勢嗆川普：洗洗睡

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民主黨全國代表大會在芝加哥於美國時間19日晚間登場，除了將正式確認為正副總統候選人的賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）是當然主角外，民主黨全代會眾星雲集，NBA金州勇士隊以及巴黎奧運美國籃球代表隊的總教練柯爾（Steve Kerr）也上台發言，不僅表達對賀錦麗的支持，更用勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）的招牌「晚安」手勢嗆川普，是時候回家洗洗睡了！綜合外媒報導，柯爾在台上演說時表示，自己知道談論政治很容易引發爭議，之所以願意承擔風險站出來發聲，是因為今年美國總統大選「太重要了」，讓人無法保持沉默。柯爾強調，「我認為領導人必須表現出尊嚴，必須說實話；必須關心和熱愛他們所領導的人民，必須擁有知識，但同時得充分意識到我們沒有人知道所有的答案」。柯爾認為，自己在賀錦麗和華滋身上看到了上訴這些領導人所需的品質。柯爾也提到華滋曾擔任高中橄欖球隊教練的個人經歷，並開玩笑地挖苦華滋帶隊時的戰績不佳，「抱歉，我只是想讓你感受到我在NBA的感受」。柯爾在演說最後對川普表示，「借用偉大的柯瑞的名言，我們可以告訴川普洗洗睡」，然後擺出柯瑞的招牌「晚安」手勢。「晚安」手勢是柯瑞投進關鍵球，鎖定比賽勝局時經常做出的慶祝動作，意即告訴對手或是對手球隊的球迷，比賽結束，大家可以回家洗洗睡啦。今年巴黎奧運也有出現好幾次，讓地主法國隊的球迷看得又愛又恨，法國麥當勞還在奧運結束後笑稱，考慮要將咖哩醬下架。柯爾過去就經常針對美國政治議題發言，尤其由於父親遭到槍殺去世，柯爾直言不諱自己支持管制槍枝的立場，所以柯爾會支持民主黨並不意外，但今年是他首次出席民主黨全代會並上台發言。