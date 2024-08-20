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Yuri陳怡叡不忍了！爆熱戀小開氣壞男方長輩 　罕見動怒發文反擊

記者許芷芸／綜合報導

▲樂天啦啦隊女孩「Yuri」陳怡叡日前被爆出與身價千億鞋業小開Steven熱戀，今又傳出戀情被男方家人反對，Steven的奶奶甚至因此氣到生病。稍早Yuri罕見動怒發文：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍。」（圖／Yuri IG）
▲樂天啦啦隊女孩「Yuri」陳怡叡日前被爆出與身價千億鞋業小開Steven熱戀，今又傳出戀情被男方家人反對，Steven的奶奶甚至因此氣到生病。稍早Yuri罕見動怒發文：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍。」（圖／Yuri IG）
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri）有「地表最正啦啦隊」的美稱，先前被爆出熱戀千億鞋業小開Steven，事後她隨即否認戀情，表示2人只是工作上認識的朋友。今（20）日週刊再度爆料，小倆口戀情遭到男方家人強烈反對，Steven的奶奶還氣到血壓飆高送醫。對此Yuri稍早也罕見動怒發聲，在IG限動發文寫道：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍。」

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Yuri爆熱戀千億小開　男方家長氣出病

據《鏡週刊》報導，Yuri與Steven戀情曝光後，男方家長相當反對，第一時間更把他叫回家臭罵了一頓。而除了父母，連Steven生病坐輪椅的奶奶也十分不滿，甚至一度被氣到血壓飆高險些送醫。

▲Yuri先前傳出熱戀千億鞋業小開Steven，今（20）日週刊又爆出戀情不被男方家長同意，Steven的奶奶還為此氣到血壓飆高。（圖／Yuri IG）
▲Yuri先前傳出熱戀千億鞋業小開Steven，今（20）日週刊又爆出戀情不被男方家長同意，Steven的奶奶還為此氣到血壓飆高。（圖／Yuri IG）
Yuri忍無可忍　動怒發文反擊！

而對於週刊報導，Yuri忍無可忍，今稍早在IG限動罕見動怒發文表示：「身為公眾人物，我被怎麼樣報導沒關係，但是我的朋友只是素人，且他的家人也只是普通人，不該這樣被消費。」

而對於好友一家人都登上新聞版面，Yuri直指緋聞根本就是八點檔劇情，相關報導也已經嚴重影響到身邊的朋友及家人：「拜託停止吧，不要再侵犯我身邊朋友的人權跟隱私，拿家人長輩做文章，真的忍無可忍！」

▲Yuri先前被爆出熱戀千億鞋業小開Steven，今更傳出男方阿嬤氣到血壓飆高。
▲針對週刊報導，Yuri稍早罕見動怒，在IG限動發文寫下：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍！」（圖／Yuri IG）

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