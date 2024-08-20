台北必比登2024／黃記魯肉飯6家新入選　台北43家完整名單一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲心潮飯店是高雄知名台菜餐廳推出的品牌， 店名諧音「新炒飯」，尤以炒飯為主軸。（圖／翻攝米其林指南官網）

▲麵鋪隱身在信義區虎林街巷弄，以芋頭米粉聞名。（圖／翻攝米其林指南官網）

▲▼臺北有 43 家入選必比登推介，包含6 家新入選。（圖／米其林指南提供）

《臺灣米其林指南2024》今（20）公布最新必比登推介（Bib Gourmand），台北此次有「心潮飯店」、「黃記滷肉飯」、「麵鋪」、「Pàng」、「軟食力」、「小品雅廚」等6家新入選，台北完整43家必比登推薦名單一次看。《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec表示，美食店家與小吃是當地生活方式重要的組成元素，必比登推介是探索臺灣及呈現其豐富餐飲風貌的最佳方式之一，不僅是為了國際旅客能探索道地的美食文化，也提供了在地美食愛好者物有所值且美味的選擇。台北信義區的心潮飯店已為《米其林指南》評審員推薦入選名單之中，今年更獲得必比登推介的肯定。心潮飯店是高雄知名台菜餐廳——老新台菜推出的品牌， 店名諧音「新炒飯」。這裡供應的臺菜別出新意，尤以炒飯為主軸，無論是厚炸排骨菜香炒飯，還是炙燒干貝烏魚子炒飯，皆在創新與傳統中取得平衡，色香味俱全。黃記魯肉飯是一間在巷子裡經營了幾十年的老店，好評已在食客間口耳相傳，故人潮總是絡繹不絕。招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，令人回味。經典滷白菜也是熱門小菜之一，不容錯過。羹湯的高湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。麵鋪是一家隱藏在巷弄中的小店，開業於2007年。該店以芋頭米粉聞名，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕。老闆選用充滿米香的粗米粉，吸滿湯汁後更充滿風味。湯頭經長時間燉煮，散發著油蔥的香氣，芋頭則軟綿可口，十分美味。自《臺灣米其林指南》推出以來，今年入選必比登推介的Pàng是首家也是唯一一家提供墨西哥料理的餐廳。年輕的老闆兼主廚受美國文化薰陶，加上曾在南美餐廳工作，因而創立此店，將精緻墨西哥風味融合臺灣食材。胭脂樹籽手撕豬，將燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以臺灣洛神花漬的紫洋蔥，層次分明，是店裡的熱門品項。軟食力創立於2017年，經搬遷後最終落腳行天宮旁的巷弄中。小店以南臺灣的軟式粉漿蛋餅為特色，煎至表皮酥脆、內餡軟嫩，超過10種餡料可以選擇，如花椒麻辣香腸或豆乳雞，為臺式傳統早餐注入新滋味。店裡也提供飯糰與饅力堡，後者以黑糖饅頭取代漢堡麵包，經典之餘帶有創意巧思。小品雅廚自晚間營業至清晨，是許多在地人的宵夜熱選。每日提供20多道家常臺式料理，菜餚主要以冷菜呈現，多為每日新鮮製作，可以搭配搭配清粥或白飯享用。紅燒蹄膀帶有醬香，鹹而不膩；乾燒茄子、滷白菜也非常推薦。此外，完整《臺灣米其林指南 2024》餐廳入選名單將於 2024 年 8 月 27 日的實體發布會公布。