墮胎成民主黨大會核心？福斯主持人酸拜登地位不如墮胎發言者

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美國民主黨全國代表大會（DNC）於今起在伊利諾伊州（Illinois）芝加哥市（Chicago）的聯合中心球場舉行。各方關注退出大選的總統拜登究竟會在何時登台，不過，在拜登上台演講前，整場大會圍繞在墮胎議題上很長一段時間，讓支持川普的保守派媒體福斯新聞在轉播過程中趁機見縫插針，大酸拜登現在在黨內的地位還不如這些挺墮胎人士。自 2022 年 6 月美國聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決以來，墮胎權成為各州自行決定的議題，也成為民主黨和共和黨每逢選戰必定爭論的焦點之一。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和民主黨不斷主張為女性爭取墮胎權，並在競選廣告中提倡墮胎權利。另一方面，美國最大的生殖健康服務組織「美國計劃生育聯合會」（Planned Parenthood Federation of America，簡稱 PPFA）也將在民主黨全國代表大會（DNC）舉行期間提供免費輸精管結紮和藥物墮胎服務。而在今天的民主黨全代會上，墮胎議題也圍繞在大會講台上，有部分挺墮胎人士上台發言表達自己的想法，強調剝奪墮胎權將導致被性侵懷孕的女性別無選擇。不過，由於發言時間較長，讓原定於晚間10點50分即將上台的拜登，時程有些許延誤，保守派的福斯新聞逮到機會嘲諷，福斯主持人海默(Bill Hemmer)酸，「你會感覺到，這次大會並不關心他們是否把拜登安排在接近午夜的時間」。根據美聯社報導，在大會過程中，福斯電視台的政治評論員休姆 (Brit Hume) 對討論墮胎問題的演講者，沒有縮短時間感到憤怒。 「民主黨不能要求這些墮胎問題的發言者靠邊站，為美國總統在晚上合理的時間發表講話，這說明了民主黨的現在狀態是什麼」。