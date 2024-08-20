2024台南必比登／完整名單　新入選只3家「史上最少、僅1家小吃」

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▲臺南共有 31 個店家入選必比登推介名單，其中 3 家是新入選。（圖／米其林提供）

▲「麥謎食驗室」，是本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食。（圖／米其林提供）

▲「葉桑生炒鴨肉焿」是此次必比登名單的台南區域中，唯一一家入選的小吃。（圖／米其林提供）

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米其林必比登推介名單公布！由《臺灣米其林指南 2024》評選的四個城市——臺北、臺中、臺南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家，此次必比登名單總數共有 126 家，包括臺北43 家、臺中27 家、臺南 31 家，以及高雄 25 家，其中有16 家新入選，一向有「小吃美食」之都稱號的台南，此次新進榜竟只有3家。相較2022年首次評選台南共入選27家，以及去年2023年新入選一次有10家，本屆僅有3家新入選，算是史上最少的一次，相當令人意外，且僅有「葉桑生炒鴨肉焿」屬於老牌小吃，其他2家皆屬於創意菜。3 店家分別是「麥謎食驗室」，是本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食，以其深度和層次令人印象深刻。菜單按季更迭，選用來自世界各地的食材，當中包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至是法式燉菜。「添厚」隱藏在大天后宮旁的小巷弄，經營者是虔誠的媽祖信徒，故店名、室內設計也以此作為連結。其家常臺菜精緻細膩，如金銀蛋時蔬風味充滿層次，經典湯品魷魚螺肉蒜，料好實在。「葉桑生炒鴨肉焿」老闆曾在嘉義新港經營鴨肉羹生意，於2021年落戶臺南。其鴨肉羹以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，搭配清甜筍絲，風味十足。米其林密探更推薦鴨肉飯，同樣不容錯過。