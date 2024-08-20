蔡阿嘎硬起來保護愛兒！不忍了怒告酸民　百字控訴：交給司法解決

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▲蔡阿嘎在9日也透過YouTube頻道發出最新影片，他翻唱動力火車的經典歌曲〈我很好騙〉，自嘲被前員工蘿拉詐騙風波。（圖／蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎上傳一段影片，以「我們正式提告了，反擊網友不實指控」為標題。（圖／蔡阿嘎YT頻道）

百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀女友「二伯」結婚後，生下兒子蔡桃貴、蔡波能，一直都十分保護自家寶貝。蔡阿嘎先前無預警開除資深員工蘿拉，指控對方造假A、B合約，一度鬧得沸沸揚揚，好不容易事件告一段落，他昨（19）日又上傳一段提告網友們影片，嚴肅表示有些言論不適合開玩笑，為了2個孩子硬起來對抗酸民，表示一切交給司法解決。蔡阿嘎上傳一段影片，以「我們正式提告了，反擊網友不實指控」為標題，他嚴肅表示：「針對在網路上對蔡桃貴、蔡波能有『不實指控或隱射留言』的網友們，我們一一提告了！這些不適合開玩笑的留言，可能逾越了言論自由的界線，我們認為身為父母應該站出來嚴肅以對，後續一切就交給司法判決！」由於蔡阿嘎在去年（2023）11月就提告，有網友推敲：「應該是和解了，只有查到109年阿嘎被鐵鎚敲的判決書。」蔡阿嘎特別感謝這段時間幫助他的律師、社工師等人，「和我們一起深入探討有關兒童網路霸凌的相關法令與嚴重性，希望能讓大家一起來反思這個議題！」希望能藉此探討網路霸凌議題。事實上，蔡阿嘎爆發前員工蘿拉詐財事件之後，不僅拍影片說明蘿拉詐騙千萬手法，更不時以「AB梗」自嘲、拍攝新影片，還模仿網路節目「狗屎寫手」，找來喜劇寫手撰寫腳本，在苦中作樂，然而先前有員工意外爆料，蔡阿嘎曾對蘿拉發脾氣，氣到當場摔破紙箱，就是因為蘿拉厚臉皮叫廠商送了80杯飲料。