民主黨大金主逆風發言！吐露真心話：賀錦麗民調其實沒那麼樂觀

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近日多家美媒公布的民調都顯示，民主黨的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），在與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對決11月大選的民調都顯示，2人呈現激烈拉鋸，甚至有外媒稱賀錦麗在關鍵搖擺州民調「反超」川普。然而，支持民主黨、規模最大的政治行動委員會「未來前進」（Future Forward），其主席麥克林（Chauncey McLean）19日就警告，賀錦麗的民調其實並沒有檯面上那麼樂觀，提醒在關鍵搖擺州可能陷入苦戰。根據《路透社》報導，「未來前進」是聲援賀錦麗競選的主要外部支出團體，算是民主黨的重要金主，麥克林當地時間週一在芝加哥大學研究所主辦的一場活動中，聲稱已籌集到數億美元，支持賀錦麗參加11月5日的選舉。不過，鮮少公開發表談話的麥克林坦言：「我們的數字遠沒有你公開看到的那麼樂觀。」麥克林指出，目前賀錦麗的大部分支持者，來自年輕的有色人種 ，也逆轉了民主黨在內華達州、亞利桑納州、喬治亞州及北卡羅來納州等「陽光地帶」（Sun Belt）的聲勢，原本在拜登競選末期，民主黨看似已經失去這些州的支持。不過，在麥克林看來，賓州仍然是最重要的州，認為賀錦麗必須贏得3個州之一，即賓州、北卡羅來納州、喬治亞州，才能入主白宮。此外，麥克林也警告，賀錦麗尚未完全重新建立由非裔、西裔及年輕選民組成的「支持拜登」聯盟，正是這個聯盟，讓拜登得以在2020年勝選。最後，麥克林提醒，從民調來看，民眾希望賀錦麗能提供更詳細的政策立場，而不是陳腔濫調、空泛的言論：「他們需要更多具體的例子，來說明她與拜登究竟有何不同，是否能讓他們的生活更輕鬆。」眼下大選競爭依然很激烈，民主黨仍面臨嚴峻、全方面的挑戰，必須上緊發條。