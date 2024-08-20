民主黨全代會拜登演說哽咽！喊我愛美國　講述政績多次提及賀錦麗

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▲美國總統拜登在民主黨全代會上回顧他當總統4年的成就，稱自己正在打造一個「更好的美國」。（圖／美聯社／達志影像）

民主黨全國代表大會在芝加哥於美國時間19日晚間登場，已經退選的美國總統拜登（Joe Biden）在全場觀眾歡呼下上台致詞，在拜登上台前先由拜登妻女致詞介紹，或許是受到家人感動，拜登上台後一度哽咽，拿出手帕拭淚，對著台下觀眾大喊「美國，我愛你！」隨後拜登細數自已執政4年的政績，並多次提及賀錦麗，交棒態勢明確。綜合外媒報導，在拜登開始講話之前，現場觀眾歡呼了4分多鐘，台下大喊「我們愛喬」，拜登在上台時也顯得情緒激動，一度哽咽並拿出手帕拭淚。在感謝家人、並高喊「美國，我愛你！」之後，拜登開始回顧他當總統4年的成就，稱自己正在打造一個「更好的美國」。拜登稱自己做到了「重建中產階級」的承諾，稱自己與工會站在一起，強調「華爾街沒有建立美國，是中產階級建立了美國，而是工會建立了中產階級」。拜登還稱民主已經佔了上風，並比喻自己4年前在美國的冬天入主白宮，如今冬天已經過去了。拜登在發言時也不忘多次提及賀錦麗，經常使用「我們」當作完成各項政績時的主詞，且直接點出「我們」就是指他和賀錦麗，當台下觀眾對拜登大喊「感謝喬」，拜登會立即回應「感謝賀錦麗」，並稱選擇賀錦麗當副總統是他政治生涯中做出的「最佳決定」。拜登也不忘批評川普，稱川普是個「失敗者」，故意將美國描繪成一個正在失敗的國家，痛批川普的說法「大錯特錯」。拜登還強調自己施政不分黨派，對紅州（支持共和黨的州）比對藍州（支持民主黨的州）著力更深。《BBC》記者指出，拜登今晚在民主黨全代會上看起來精力充沛，沒有之前老態，且演說時多次逗得台下觀眾發笑，是拜登並不經常見到的魅力四射舞台表現。