「木可」出事不意外！前幕僚：曾勸阻無效　柯文哲堅信李文宗兄妹

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民眾黨主席柯文哲的政治獻金帳目不清，更疑似有金額流入「木可」公關公司，木可在爭議爆發後，宣布暫停運作。曾任民眾黨文宣部主任的「小牛」柯昱安說，柯文哲過去就一直想成立黨營事業，所以出現木可，不讓人意外，如今金流出問題，就可能違反《政治獻金法》。柯昱安於網路節目《嗆新聞》說，柯文哲很常舉例，民進黨也會跟「幫推」跟「投石」兩家公關公司合作，柯文哲認為，這種錢可以自己賺，但「幫推」跟「投石」仍是民間公司，木可卻是柯文哲自己找的人，由李文宗兄妹負責，這根本就是附隨組織。柯昱安透露，木可在2022年成立，也就是柯文哲台北市長卸任前兩個月，當時包括他在內，許多幕僚都提醒，政黨不能經營相關事業，但柯文哲反而不高興，覺得幕僚防備心太重。柯昱安認為，民眾黨走到今天這個地步，柯文哲必須思考，當時很多幕僚都提醒不該這樣做，但柯文哲卻沒有聽進去，反而執著於李文宗兄妹的說法，喜歡聽這種有利他又正向的話語。