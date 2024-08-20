AI戰一波波！科技市值型ETF成首選標的　「這檔」成最大黑馬

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AI戰正式開打，隨著科技大戲近期輪番上陣，科技市值型ETF成投資人首選標。7月ETF績效評比出爐，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，其中，國泰台灣5G+（00881）三個月報酬率15.18%，位居一般型ETF冠軍，六個月、一年、兩年、三年及今年以來績效也位列前段班，優異表現獲市場關注到這檔AI大黑馬。國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，00881於2020年12月10日掛牌，追蹤台灣指數公司發行的「台灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」，精選台灣電子半導體產業中的關鍵公司，布局擁有半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件，依據自由流通市值加權排序，揀選出30檔成分股共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的特色。國泰台灣5G+的核心產業包括55.4%的半導體類股、13.88%的電子類股，以及10.88%的電腦及週邊設備類股等，前三大成分股依序為台積電、鴻海跟聯發科，三檔最具AI題材的電子重磅權值股。全球從去年ChatGPT掀起AI大浪，各家投信才正陸續搶發科技型ETF，但國泰投信早已超前卡位部署。國泰投信表示，9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情。科技大戲近期輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手錶等新品，萬眾期待的蘋果新機iPhone16則被寄予高度重望。AI大戰一波接一波，台灣的半導體聚落為最大受惠者，科技市值型ETF也成為投資人首選投資標的。