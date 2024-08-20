2024米其林必比登／台北8家落榜名單整理　這間5連霸意外跌出榜外

2024米其林必比登推介名單今（20）日公布，今年全台一共有16家新入選。其中台北入選的店家一共43家，對比去年45家少掉2家，而今年又有6家新進榜，因此也代表一共有8家餐廳、美食小吃被擠出榜外。其中最讓許多老饕大為震驚的，就是連續五年都入選必比登推介的「高麗菜飯 原汁排骨湯」，沒想到今年掉出榜外！《NOWnews》特別整理8家今年沒有入選必比登推介的店家名單，好口味還是不能被遺忘的！
什麼是必比登推介？台北必比登美食今年怎麼變化？
根據米其林指南官方說明，必比登推介（Bib Gourmand）宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食，必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足，因此成為許多熱愛美食小吃的老饕追隨的指標。
然而今年台北必比登美食推介名單出爐，台北有6家新入選必比登推介，包括已經是《米其林指南》評審員推薦的「心潮飯店」，今年更榮獲必比登推介當中：另外包括黃記魯肉飯、麵舖、Pàng、軟實力以及小品雅廚等五家，台北一共有43家美食餐廳入榜，比去年少2家。
台北必比登推介8家名單整理！這間挑戰6連霸意外落榜
台北在2023年新獲得必比登推介的素食餐廳「季風」、西式甜點餐廳新入選「HUGH dessert dining」以及新鮮海釣製作台式佳餚的「小酌之家」，今年除了季風之外，都還有在榜單上。最終一共有6家餐廳新進榜，而總體入選餐廳也減少2家，以下是利用2024年以及2023年「台北米其林必比登推介」清單比較，掉出榜外的8家餐廳清單：
📍阿國滷味
📍阿國切仔麵
📍高麗菜飯 原汁排骨湯
📍好公道金雞園（大安）
📍季風
📍女娘的店
📍彭家園
📍施家鮮肉湯圓
值得注意的是，位於台北市大同區延三夜市的「高麗菜飯 原汁排骨飯」從2019年就開始入選《米其林指南》的「必比登推介」，但老闆也都相當低調，不會大肆宣揚，今年本來挑戰6連霸入選推介名單，沒想到竟然意外落馬，讓許多老饕大感意外。特別的是，2023年阜杭豆漿也落榜，當時也是挑戰6連霸入選米其林必比登推介，最後也失利，今年也沒有再入選。
《NOWnews》記者也曾經到延三夜市的「高麗菜飯 原汁排骨飯」用餐，一碗30元的高麗菜飯便宜又好吃，搭配原汁排骨湯，讓民眾愛不釋手，雖然這次沒入圍必比登推介名單，但其美味仍然留存在許多老饕心中。
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根據米其林指南官方說明，必比登推介（Bib Gourmand）宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食，必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足，因此成為許多熱愛美食小吃的老饕追隨的指標。
然而今年台北必比登美食推介名單出爐，台北有6家新入選必比登推介，包括已經是《米其林指南》評審員推薦的「心潮飯店」，今年更榮獲必比登推介當中：另外包括黃記魯肉飯、麵舖、Pàng、軟實力以及小品雅廚等五家，台北一共有43家美食餐廳入榜，比去年少2家。
台北必比登推介8家名單整理！這間挑戰6連霸意外落榜
台北在2023年新獲得必比登推介的素食餐廳「季風」、西式甜點餐廳新入選「HUGH dessert dining」以及新鮮海釣製作台式佳餚的「小酌之家」，今年除了季風之外，都還有在榜單上。最終一共有6家餐廳新進榜，而總體入選餐廳也減少2家，以下是利用2024年以及2023年「台北米其林必比登推介」清單比較，掉出榜外的8家餐廳清單：
📍阿國滷味
📍阿國切仔麵
📍高麗菜飯 原汁排骨湯
📍好公道金雞園（大安）
📍季風
📍女娘的店
📍彭家園
📍施家鮮肉湯圓
值得注意的是，位於台北市大同區延三夜市的「高麗菜飯 原汁排骨飯」從2019年就開始入選《米其林指南》的「必比登推介」，但老闆也都相當低調，不會大肆宣揚，今年本來挑戰6連霸入選推介名單，沒想到竟然意外落馬，讓許多老饕大感意外。特別的是，2023年阜杭豆漿也落榜，當時也是挑戰6連霸入選米其林必比登推介，最後也失利，今年也沒有再入選。
《NOWnews》記者也曾經到延三夜市的「高麗菜飯 原汁排骨飯」用餐，一碗30元的高麗菜飯便宜又好吃，搭配原汁排骨湯，讓民眾愛不釋手，雖然這次沒入圍必比登推介名單，但其美味仍然留存在許多老饕心中。
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