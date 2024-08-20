妹妹硬擠小床「猛親法鬥」！一起長大感情超好　媽氣笑：越來越像

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▲石榴乖巧地坐在床上休息，妹妹見狀也翻身擠進小小床中，對著狗狗又親又抱。（圖／翻攝自小紅書「石榴甜嗎」）

中國一名飼主經常分享家中法國鬥牛犬「石榴」的萌樣，這天她曬出女兒和石榴的可愛互動，只見妹妹對著石榴又親又抱，還硬要擠進同一張小小床中，1人1狗感情要好。媽媽也透露，妹妹從小就有石榴陪著一起長大，兩個人的行為越來越像，相親相愛的畫面讓網友看了全萌翻。飼主「石榴甜嗎」經常在社群平台小紅書上，分享家中法鬥「石榴」的日常，今年5歲的法鬥一直以來都是家裡的開心果，自從妹妹出生後，更是一路陪著妹妹長大，妹妹與狗狗朝夕相處，經常一起玩耍，感情也十分要好。媽媽近日就曬出一段影片，只見石榴乖巧地坐在床上休息，妹妹見狀也翻身擠進小小床中，對著狗狗又親又抱，但小小床似乎承受不住1人1狗，畫面顯得十分擁擠，妹妹和石榴玩得太開心，小手不斷亂揮，數度打到狗狗臉上，但好脾氣的石榴只是默默離開原位，也讓她忍不住笑喊：「已經無處安身了。」媽媽也笑喊，妹妹和石榴相處久了，行為也越來越像，就連貪吃的個性都一樣，爸爸在吃東西時，妹妹和石榴還會一起纏著爸爸要分食。影片曝光後，網友們全笑翻直呼「法鬥就是最乖最懂事的狗狗」、「別養小孩，對狗不好」、「有段時間我家狗屋也都是我兒子在住」。