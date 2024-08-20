58歲藍心湄峇厘島大解放！沙灘時尚Look超逆天　火辣美背照曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍心湄身穿連身泳衣，頭戴浮誇藍色蛙鏡，手叉腰對著鏡頭活潑擺出「女王」姿勢。（圖／藍心湄臉書）

▲藍心湄換上另一套全黑泳裝，慵懶地橫躺在沙灘上，逆天雪白長腿引發粉絲暴動。（圖／藍心湄臉書）

58歲時尚教主藍心湄近日到峇里島度假，昨（19）日在社群平台上分享一系列出遊美照，照片中她換上火辣泳裝，好身材一覽無遺，貼文曝光後，引發粉絲熱烈討論，紛紛留言稱讚：「體態保持得相當良好！」、「好辣。」藍心湄近日赴峇里島旅遊，昨（19）日在臉書驚喜放送大尺度泳裝照，她寫下：「魔鬼身材、魔鬼面孔，女秘一直嫌一直唸，我實在是長的太醜，週一不要Blue」，畫面中藍心湄身穿連身細肩泳衣搭配浮誇藍色蛙鏡，頭戴著超貼頭皮泳帽，對著鏡頭擺出自信「女王架勢」。而另一張照片藍心湄換上黑色緊身泳衣，頭戴墨鏡，右手自然放在膝蓋上慵懶地躺在沙灘，一轉身整片雪白美背全露出，展現穠纖合度好身材。逆天大長腿與纖細身形，完全看不出她已經58歲。貼文曝光後引起粉絲暴動，紛紛留言大讚：「這景色，正火辣的身材」、「那個美腿就贏了全世界，好美啊！」、「一直都沒變的美魔女啊！」、「這身材也太完美了」、「女神太美了！要學習妳的自律的精神」、「藍姐…妳醜的話…我沒臉活了！」