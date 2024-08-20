《慶餘年》男星鬆口「盼爸腫瘤猛烈些」壓醜聞！粉絲傻眼：真孝順

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▲藝人張昊唯在熱播陸劇《慶餘年》中飾演太子，憑著帥氣的外貌和精湛的演技，獲得許多粉絲的支持與喜愛。（圖／張昊唯工作室微博）

▲張昊唯在19日被爆料疑似涉嫌組織嫖娼、逃稅，馬上掀起網友熱烈討論，加上他在被爆出的錄音檔裡說道：「可培養自己的媽咪，把天南地北的小姐攏絡起來。」成了網友們嘲弄的焦點。（圖／張昊唯工作室微博）

▲張昊唯在錄音中也提到：「我老爸今年三個原發惡性腫瘤，今年連續要切掉兩個，都毫不畏懼，我有什麼好怕的呢！」還向爸爸說：「讓腫瘤和熱搜來得更猛烈一些吧。」掀起網友熱議。（圖／張昊唯工作室微博）

藝人張昊唯在熱播陸劇《慶餘年》中飾演太子，憑著帥氣的外貌和精湛的演技，獲得許多粉絲的支持與喜愛。不過，張昊唯在昨（19）日被爆料疑似涉嫌組織嫖娼、逃稅，馬上掀起網友熱烈討論，加上他在被爆出的錄音檔裡說道：「可培養自己的媽咪，把天南地北的小姐攏絡起來。」成了網友們嘲弄的焦點。事後，張昊唯也在20日凌晨發文，說自己被偷錄音很長一段時間，「受害者不是只有我一人，大家都花錢了事了。」隔沒多久就刪文，引發關注。張昊唯在19日被網友爆料疑似涉嫌組織嫖娼、逃稅，還被傳出錄音檔，從錄音中可以得知他提到：「可培養自己的媽咪，把天南地北的小姐攏絡起來。」不過更讓網友們傻眼的是，他接著又說道：「好在我最近工作基本全停了，有時間思考，要不然強硬一次吧！」張昊唯在錄音中也提到：「我老爸今年三個原發惡性腫瘤，今年連續要切掉兩個，都毫不畏懼，我有什麼好怕的呢！跟我爸打了個電話，他很激動說：『兒子！你在微博，我在醫院，咱們左右開弓，大幹一場，咱們潛龍勿用，再找其他賽道發光。』我說對！讓腫瘤和熱搜來得更猛烈一些吧。」也因為張昊唯在20日凌晨發文提到自己被偷錄音很長一段時間，以及其他受害者都花錢了事後又秒刪文，讓不少網友都笑說：「他竟然讓他爸腫瘤來得更猛烈一些，好好笑」、「真是孝順的孩子」、「這幾天是他人生最高光的時刻」、「他跟太子一樣瘋」、「他爸爸不知道作何感想。」而張昊唯的工作室也緊急發聲否認逃漏稅一事，對網上曝光的幾個問題我們做出以下幾點聲明：「在稅務問題上我們一直本著合理合法納稅的原則，絕對沒有任何的偷稅漏稅行為，稅務的完稅證明我們已經發出，清者自清請廣大網友監督。」聲明中也提到視訊錄音等爆料的事，工作室強調：「爆料的真實性後續相信公安機關會給出一個公正的結果，此事牽扯到一個刑事案件，早在一周前我們已經報警，等待後續的處理結果，因案件正在受理辦理中一些細節我們現在不方便公開，相信公安部門會給出一個公證的結果。」