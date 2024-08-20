柯文哲不知帳目出包？監察院：4月8日發現申報「未完整」系統退回

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議持續延燒，今天週刊踢爆，監察院早在4月就通知民眾黨申報有問題，柯文哲今天受訪時卻連說3次「不知道」。稍早監察院證實，確實在4月8日於系統退回，請申報人補正。民眾黨做假帳案延燒不斷，今天有週刊踢爆，檢調廉聯手追查發現，監察院今年4月查出柯大選政治獻金收支不符約2千萬元，包括柯文哲及黃珊珊等都知情，是因為民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波。不過，柯文哲今早受訪時，先搖頭說「不知道」，再接著說「細節我不知道」、「監察院不知道」。對此，監察院今天表示，查民國113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，在113年4月7日星期日在系統送件申報，由於當天並非上班日，監院在隔天4月8日上午上班時間收件後，因申報內容顯然登帳未完整，在4月8日上午8時25分7秒，於系統退回申報人補正；申報人於7月3日補正申報。監察院表示，由於該案正在內部查核當中，僅就程序性日期說明，其他細節暫不便對外說明。