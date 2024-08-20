審計處報告重複提出　議員：中市府卻未改善

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台中市議會今(20)日臨時會進行審計處審核報告，市議員陳俞融指出，審計處報告中提到環保局持續推動各項垃圾減量措施，惟一般垃圾產生量仍逐年上升，112年台中人均垃圾量為六都第二高，她提到，今年113年台中市人均垃圾量是六都最高，批評審計處雖負稽查角色，然而每年一樣的事情重複提，但市府卻未實際改善，審計處還是要重複提出？意義何在？顯示審計報告成效根本有限。對此，審計處長吳錦祥回應，提出人均垃圾量的問題，是希望大家可以減少垃圾量，且也有陸續調查台中市焚化爐整改的進度，若發現市府執行不力，也會呈報監察院，並將持續監督市府改善，增加垃圾減量成效。陳俞融提到，從此次報告內容可以看出，審計處並未針對細節用心執行，例如報告內提到請市府持續推動環保政策及加強宣導民眾養成「自備、重複、少用」之綠色消費習慣，以減少一次性購物用塑膠袋使用量，然而市府卻未確實改進，雖提出二手袋回收站政策，然而相關亂象卻很多，使得環保袋重複使用淪為空談。陳俞融舉例，在商店購物時，店員仍然會詢問顧客是否購買購物袋，而非引導顧客使用一旁二手袋回收站中的環保袋，十分諷刺，她批審計處並未掌握這些政策的後續情形，也證明審計處監督市府不力，讓環保政策淪為噱頭。