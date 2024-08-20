台中審計處促調漲工業區管理費　民代罵：景氣寒冬是想逼死誰

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台中市工業區開發管理基金長期入不敷出，審計部台中市審計處要求台中市政府調漲各工業區園區服務費和公共管理費，市議員朱暖英抨擊不懂民間疾苦。她舉南屯的精密機械園區為例，因全球性經濟環境惡劣、外國貨幣貶值，很多國內工具機暨零組件業者快撐不下去，現在調漲管理費無異於殺雞取卵，「到底想逼死誰」？台中市議會今（20）日召開臨時會，上午由審計部台中市審計處長吳錦祥簡報去年度台中市總決算審核報告。國民黨市議員朱暖英批評審計處不知民間疾苦，只會執著在數字上作文章。朱暖英提及，審計處一直提報監察院，要求台中市政府經發局調漲各工業區的公共管理費，但各工業區行業有別，以南屯的精密機械園區而言，受全球景氣疲軟、製造業出口不振等影響，我國工具機產業已連續兩年咬牙苦撐寒冬，工廠接不到國外訂單，已經快撐不下去，這時候還想調漲管理費，根本是不顧業者死活。朱暖英批評台中審計處不知民間疾苦，「把雞都殺了，哪來的雞蛋？」她要求經發局暫緩調漲南屯區精密機械園區公共管理費。局長張峯源表示，會持續滾動式檢討、撙節支出。依據審計處資料，台中市工業區開發管理基金的勞務收入，長期不敷支應成本，自2017年度起已連續7年度收支決算短絀，主要係收取的園區服務費低於成本，亟待覈實計算管理營運成本、公共設施與污水處理收費標準，俾使基金財務自足。經發局自今年1月起調漲污水處理費，至於公共設施維護費的費率，仍持續與廠商溝通協調中。