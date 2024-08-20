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快訊／監院4月就退件　黃珊珊駁斥早知情「沒講差額2千萬」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立委、柯競辦總幹事黃珊珊駁斥週刊報導，並強調監院退回申報資料一事她跟柯文哲都不知情。（圖／記者林詠青攝，2024.08.20）
▲民眾黨立委、柯競辦總幹事黃珊珊駁斥週刊報導，並強調監院退回申報資料一事她跟柯文哲都不知情。（圖／記者林詠青攝，2024.08.20）
民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案風暴愈演愈烈，監察院今（20）日證實，早在4月8日申報系統就因民眾黨提供資料不完整退件。對此，時任競總總幹事黃珊珊駁斥，週刊所指監察院通知「差額2千萬」為不實報導，且接獲監院通知後是財務部門處理，柯文哲跟黃珊珊都不知情。

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黃珊珊今天在查帳記者會中強調，鏡週刊把監察院退回的資料「故意扭曲、捏造」，說監察院退回來稱差額2千萬「完全是假訊息」。她進一步指出，這個通報財務部門處理中，並沒有回報到黃珊珊跟柯文哲。

黃珊珊表示，當時競總申報給監察院的日期為4月7日，因非上班日，監院4月8日系統退回要求補正，僅說明「不完整資料」五個字，沒說支出差額2千萬。經財務部門進一步詢問監院，獲得回覆則是因為收入高於帳戶內金額，要求他們去查。

黃珊珊痛批鏡週刊「明知、故意、犯行」，報導惡毒、用心可誅。4月監察院退回是要求資料補正、希望查明，當時沒人知道有虛報狀況。直到廠商反映內部清查比對，「我們的帳沒有、廠商的帳也沒有，才發現是外部問題，才跟會計師對帳為何有這筆虛報支出，我們知道的時間就是在8月。」

會計師7/3補正

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