李孟諺被自己人爆料？他籲賴清德處理好這人：否則還有未爆彈

李孟諺下台！陳學聖點出「一關鍵」：沒處理好還有未爆彈

記者陳威叡／台北報導

▲陳學聖表示賴清德親信接連出事，若未處理好鄭文燦一事，相信後續必有新的未爆彈。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
▲陳學聖表示賴清德親信接連出事，若未處理好鄭文燦一事，相信後續必有新的未爆彈。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）
交通部長李孟諺昨日遭爆婚外情，最終請辭獲准，上任92天黯然下台，對此前立委陳學聖表示，從陳宗彥到李孟諺，總統賴清德可能知道自己要小心了，且爆料極有可能是自己人，認為這些陳年老案，以在野黨能力根本查不出這些風花雪月，而賴該如何處理鄭文燦將會是重要指標，若沒處理好，「請相信一定還有新的未爆彈。」

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「賴清德小心被反撲！」陳學聖說，從陳宗彥到李孟諺，賴清德可能知道自己要小心了，因為賴清德一定感覺到被盯上了，且爆料的極有可能是自己人，否則怎麽爆的都是陳年老案，都是跟著賴清德許多年，從地方一直到中央，是賴信得過的人。

陳學聖坦言，以在野黨的能力，根本查不出這些風花雪月之事，除非是自己人，信得過、可以玩在一起，不然哪摸得那麽透，而如今接二連三爆出，有政治敏感度的人都知道，這不是陳宗彥被求處重刑，李孟諺閃電請辭就能化解，問題關鍵在賴清德如何化解黨內派系的不滿和疑慮。

陳學聖指出，關鍵在賴清德該如何處理收押在牢的鄭文燦，這會是重要指標風向，若沒調處好，「請相信，陳宗彥、李孟諺之後，一定還有新的未爆彈。」

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