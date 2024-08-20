戴資穎日本公開賽首戰告捷！16強將碰頭Buhrova　生涯對戰成績曝

台灣羽球一姐戴資穎在日前剛結束不久的巴黎奧運上帶傷奮戰，最終在小組賽不敵泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）出局，在經過近3週時間休養，小戴的傷勢已逐漸好轉。而戴資穎今（20）日在日本羽球公開賽上，則迎來個人奧運後的首戰，32強賽上對陣印度選手Ashmita Chaliha，終場戴資穎以21：16、21：12直落二輕取Chaliha，順利晉級女單16強，後續將要交手烏克蘭年僅20歲的新星羽球Polina Buhrova，2人生涯的對戰成績也曝光，由戴資穎較占據優勢。
戴資穎巴奧結束後再出發 今出戰日本公開賽
今年的日本羽球公開賽，是巴黎奧運結束後第一個公開賽事，而這次公開賽包含了南韓球后安洗瑩、中國好手陳雨菲，以及西班牙瑪琳（Carolina Marin）等人都因傷勢或個人因素缺席，由目前世界排名第4的戴資穎榮膺頭號種子。而原先戴資穎有望於女單16強再次交手宿敵依瑟儂，但依瑟儂稍早則宣布退賽，2人無緣再度對決。
戴資穎今日則是交手來自印度的Ashmita Chaliha，也是2人生涯首次碰頭，在實力和經驗有著明顯差距的情況下，小戴此戰完全掌握比賽節奏，也讓對手毫無翻盤機會，終場戴資穎就以21：16、21：12直落二收下比賽勝利，安抵女單16強。
戴資穎16強對手出爐 為烏克蘭小將Buhrova
而戴資穎如今在闖進日本公開賽16強之後，她的對手稍早也正式出爐，是替補泰國一姐依瑟儂的烏克蘭小將Polina Buhrova。Buhrova現年年僅20歲，是一名相當年輕的選手，目前世界排名為61名。
過去戴資穎與Polina Buhrova2人正面碰頭機會並不多，僅有在2022年台北羽球公開賽上交手過1次，當時戴資穎僅用了22分鐘，就以直落二輕鬆勝出，台灣球迷也期待小戴能夠再度複製當時的好表現，並持續在舞台上享受每一次的對決。
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今年的日本羽球公開賽，是巴黎奧運結束後第一個公開賽事，而這次公開賽包含了南韓球后安洗瑩、中國好手陳雨菲，以及西班牙瑪琳（Carolina Marin）等人都因傷勢或個人因素缺席，由目前世界排名第4的戴資穎榮膺頭號種子。而原先戴資穎有望於女單16強再次交手宿敵依瑟儂，但依瑟儂稍早則宣布退賽，2人無緣再度對決。
戴資穎今日則是交手來自印度的Ashmita Chaliha，也是2人生涯首次碰頭，在實力和經驗有著明顯差距的情況下，小戴此戰完全掌握比賽節奏，也讓對手毫無翻盤機會，終場戴資穎就以21：16、21：12直落二收下比賽勝利，安抵女單16強。
戴資穎16強對手出爐 為烏克蘭小將Buhrova
而戴資穎如今在闖進日本公開賽16強之後，她的對手稍早也正式出爐，是替補泰國一姐依瑟儂的烏克蘭小將Polina Buhrova。Buhrova現年年僅20歲，是一名相當年輕的選手，目前世界排名為61名。
過去戴資穎與Polina Buhrova2人正面碰頭機會並不多，僅有在2022年台北羽球公開賽上交手過1次，當時戴資穎僅用了22分鐘，就以直落二輕鬆勝出，台灣球迷也期待小戴能夠再度複製當時的好表現，並持續在舞台上享受每一次的對決。