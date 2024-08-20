蔡壁如發文「太陽出來了」　網暴動喊：離開壞人、永遠走在陽光下

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民眾黨今天下午繼續舉行總統大選政治獻金查帳進度記者會，前立委蔡壁如上午在臉書發爬山文「太陽出來了」，並說不管走在平坦或令人氣喘的階梯，「向前走就對了」。網友們熱情回應，有人要她回中央整頓、有人建議遠離紛爭「離開不講情意的人和一堆壞人」。蔡壁如除了親回「收到，謝謝支持」，稍早受訪時也表示，自己不會重回黨部，會繼續留在台中市政府服務。蔡壁如今（20）日一早在臉書發文「太陽出來了」，指她「清晨去爬山運動，早晨的陽光從林間露出燦爛耀眼的光芒，不管走在平坦，或令人氣喘的階梯，向前走就對了！」台中網友認出蔡壁如爬的是清水區鰲峰山，她的發文讓人懷疑意有所指，有人稱讚她永遠走在陽光下，也有人認為雖身在台中，黨內發生問題不能置身事外，「能回中央整頓最好，若是民眾黨滅了，再恢復兩黨惡性循環也非全民所樂見」，也有人持相反意見，要她「趕緊遠離政治風暴圈」、「遠離紛爭、紮根台中、再戰立委」、「看清了一個認識30年的朋友，往後的路就相信自己」。蔡壁如僅回應「收到，謝謝支持」。擔任台中市政府顧問的她，稍早受訪時表示，現在民眾黨中央黨部一團亂，危機處理都還沒處理完，她沒有對黨提出任何建議，也不會重回黨部，會繼續留在台中市。