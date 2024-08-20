蝦皮店到店「取貨期限」又縮水！這類人縮短再逾期「拋棄商品」

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▲蝦皮針對「賣家」進行取退貨天數調整，「買家逾期未取」退回原賣家寄件店到店門市的包裹，領回天數由22天調整為7天內。（圖／翻攝官網）

▲蝦皮針對中秋節檔期推出一系列月餅優惠。（圖／官方提供）

蝦皮再度調整重要政策，日前才縮減蝦皮店到店的「買家」取貨天數，將原本的7日縮短至5日，近日再度有新的措施，這次主要是針對「賣家」進行新調整，蝦皮發出最新公告，即日起因「買家逾期未取」退回原賣家寄件之蝦皮店到店門市的包裹，賣家領回天數由22天調整為7天內。如果賣家7天內沒有領回買家未取包裹，逾期未取包裹將會被退到理貨中心，賣家需要在15天內提出領取退貨要求，如果再度逾期，就會被視為同意蝦皮店到店理貨中心依服務條款拋棄商品。該政策的調整讓買家驚呼「原來有22天！」認為賣家幾乎天天都會去店到店寄貨，所以22天和7天都沒關係，根本不需要這麼久的天數，甚至認為是塞車的原因。但就有人跳出來回應塞車理由「問題的根源是太多買家不取貨才會佔用櫃子導致塞車」，此一言論出來後，有網友身有同感覺得買家的人數還是比較多，且擔憂蝦皮不知會不會再度縮短買家取貨天數，《NOWnews》實際請問蝦皮政策調整的原因，目前尚未回覆。另外則要提醒買家，不管是四大超商還是蝦皮店到店的包裹，都沒有辦法延長取件天數，因此如超過時間未完成取件，商品將會退回給賣家，而目前蝦皮的平台上則大推「月餅預購專區」，包含星巴克、8% Ice、哈根達斯等名店有最低4折起優惠，還加碼精選糕餅夯品下殺最低9元起。