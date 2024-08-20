新北市長爭霸戰！最新民調曝各種對戰組合結果　藍營只有他完勝　

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新北市長侯友宜將在2026年任期屆滿，國民黨內以台北市副市長李四川呼聲最高，也有人點名國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然接棒；民進黨方面，立委蘇巧慧已表態參選，民進黨秘書長林右昌也被認為是可能人選；民眾黨團總召黃國昌也被視為白營代表人選。根據TVBS民調中心最新調查發現，國民黨只有推派李四川參選，才會贏過蘇巧慧，李四川以40%支持度大勝蘇巧慧32%，黃國昌則為10%。根據民調顯示，如果國民黨由李四川參選，則有40%新北市民支持，蘇巧慧則為32%、黃國昌10％；如果國民黨洪孟楷參選，有32%新北市民支持洪孟楷，33%支持蘇巧慧，14%支持黃國昌；若國民黨推派劉和然，蘇巧慧支持度為36%，領先劉和然一成以上，16%支持黃國昌。至於如果民進黨是推派林右昌參選，國民黨推出李四川的支持度為40%，領先林右昌的27%，雙方差距13 個百分點，黃國昌則為 13%，有 20%未決定。若國民黨推出洪孟楷則有30%支持度，與林右昌的31%相當，16%支持黃國昌。若是由劉和然與林右昌、黃國昌3人對戰，則有31%新北市民支持林右昌，領先劉和然6個百分點，19%支持黃國昌。整體而言，目前國民黨內三位人選中，以李四川參選時支持度較高；民進黨則是蘇巧慧參選支持度略高於林右昌；而民眾黨黃國昌目前支持度居弱勢，但有1成至2成的支持度，可能影響選情變化。本次調查是TVBS 民意調查中心於113年8月13至20日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1,434 位 20 歲以上新北市民，其中拒訪為 428 位，拒訪率為 29.8%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百 分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。