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王國材任中華郵政董座　明舉行交接典禮

記者許若茵／台北報導

▲交通部今（20）日表示，行政院同意中華郵政股份有限公司第8屆董事長職務，由前交通部長王國材擔任。（圖／記者許若茵攝，2023.09.13）
▲交通部今（20）日表示，行政院同意中華郵政股份有限公司第8屆董事長職務，由前交通部長王國材擔任。（圖／記者許若茵攝，2023.09.13）
交通部今（20）日表示，行政院同意中華郵政股份有限公司第8屆董事長職務，由前交通部長王國材擔任。明（21）日將舉行交接典禮。

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交通部前部長李孟諺日前向媒體透露，中華郵政將有新的人事異動，預計將由王國材擔任董事長再創佳績。

交通部說明，王國材是係國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問、一卡通票證股份有限公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長、臺灣港務股份有限公司代理董事長、圓山大飯店董事長、本部政務次長及部長等職務，學驗俱優並具領導管理專長。

交通部指出，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司之服務品質及國際競爭力。

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