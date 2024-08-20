王陽明諷愛心手勢「娘砲」　教育部：什麼樣子不該受人限制

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▲台灣性別平等教育協會指出，王陽明的「娘砲說」涉及歧視意味。（圖／翻攝自「台灣性別平等教育協會」臉書）

▲教育部呼籲，停用錯誤字眼阻絕言語傷害。（圖／翻攝自「教育部」臉書）

男星王陽明宣傳電影期間由於不與粉絲合比「愛心手勢」，還在事後直言該舉「娘砲」遭到炎上，除有台灣性平協會直指言論涉及歧視，教育部也在今（20）日表示，類似詞語背後隱含一個觀念，就是男、女都要符合特定性別的模樣，但是什麼樣子該由自己決定，除了不被他人限制，也不批判他人的模樣。王陽明出席電影《角頭－大橋頭》宣傳活動期間，看到粉絲想要與他合比愛心手勢，當下只與對方擊掌，事後還在社群平台發文回應「我不比娘砲的動作，我也不用美機（美顏相機）」，後來面對不斷蔓延的負面聲浪，也是直球回應「不比娘砲動作也是我的個人自由」。針對王陽明的言論，台灣性別平等教育協會在臉書發文指出，「不想比愛心」當然沒錯，所有人都可以決定自己想要比什麼動作，「在這個事件中錯的不是『不想比愛心』，而是使用『娘砲』這個歧視性的詞彙回應不比愛心的舉動。」性平協會強調，某些情境之下，使用「娘砲」一詞不一定有歧視的意涵，甚至有肯定、賦權（empower）陰柔氣質的效果，「我們可以觀察說出『娘砲』這個詞的人，對『娘』或『陰柔』抱持貶低與排斥的態度，這樣的語境之中，『娘砲』就是具有歧視的意涵。」性平協會續指，當然支持每個人做自己，然而王陽明的做自己，卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法做自己，「我們也看到在王陽明的言論之後，陸續有人分享這句話讓自己聯想過往被罵「娘砲」的經歷，這些都是真實而且具體的傷害。」性平協會坦言，如果真的希望創造一個所有人都能「做自己」的社會，就需要從這些日常的詞彙與行動開始，「我們可以透過談論所愛、分享興趣、展現觀點『做真實的自己』，但不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質，展現自己是什麼樣的人。」至於教育部今日指出，成長過程之中，可能有人聽過「女生不可以像男人婆」、「男生不可以像娘砲」等類似的話，然而「娘砲」、「男人婆」這些詞語背後卻都隱含一個觀念，就是男、女生應該要有「男、女生的樣子」，若不符合就會發明帶有貶義的詞彙，專門批評、嘲諷，甚至有不少人因此遭受壓迫、排擠、霸凌，而被迫去符合社會框架之下 「男、女生的樣子」。教育部指出，為什麼因為是什麼性別，就得是「什麼樣子」？但是「什麼樣子」該由自己決定，「不被他人限制自己的模樣，也不批判他人的模樣，讓台灣社會往性別平等的方向更向前一步。」