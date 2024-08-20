9/1新制上路　中市停車費縮短14日內繳納

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台中市智慧停車不斷精進，優化民眾停車品質，也推廣便利的多元電子支付繳納管道，民眾繳費速度及頻率更高、更快，台中市公有停車場收費自治條例修正新法也與時俱進，交通局表示，自9月1日起調整停車單繳費期限，並規定停車費應於開單次日起14日內繳納，提醒市民收到停車單後，務必準時繳費，避免後續被催繳，還要多支付工本費用，鼓勵多使用線上繳費方便又省時。交通局長葉昭甫表示，民眾在台中市公有公營的停車格停車，收到停車繳費單，以往是從停車日起30日內須完成繳納，台中市公有停車場收費自治條例修正通過後，新法針對停車單繳費期限規定，停車費應於開單次日起縮短為14日內繳納，考量新法上路初期，市民收到停車單後，可能會記成以前的繳費期限，而未及於停車單到期前繳納，即日起至8月31日止為宣導期，透過各種管道宣導讓民眾了解。葉昭甫說，「交通局在開立的停車單上，特別加註9月1日起繳費新制上路提醒的標語」，停車費須在開單次日起14日內完成繳納的新規定，經由宣導讓市民可以提前做好心理準備，逐漸習慣未來的繳費模式，台中市已進入全面停車智慧化，電子繳費逐漸普及，不必出門也能完成繳納停車費，符合時代趨勢，兼顧民眾便利性。葉昭甫指出，打造台中成為智慧城市，交通局近年來大力優化與升級停車與繳納停車費帶動生活便利，擴大多元化的繳納停車費方式，除傳統至公部門的機關櫃檯繳費、超商臨櫃繳款，還可以使用行動支付、全國繳費網、信用卡繳費及金融、電信業者約定代扣等多元電子支付方式繳納，繳費管道變多，民眾繳費速度及頻率更高、更快，也成為此次修法縮短停車單繳費期限的契機。