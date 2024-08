路跑／渣打馬拉松開放報名！明年1/25開跑　理想混蛋用歌聲迎跑者

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025渣打臺北公益馬拉松,在今(20)日下午4點正式開放早鳥報名,而一般報名則將從27日開放報名。(圖/翻攝自渣打臺北公益馬拉松粉專)

明年的臺北站賽事將為渣打集團全球10座城市打頭陣,並結合 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫,為弱勢青年創造改變人生的機會,在台已投入逾1億1,400萬元新台幣,提供弱勢青年培訓,指導與輔導課程。接續奧運熱潮,強強聯手、「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作,擴大結合 New Balance旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事,除了提供參賽者專業賽衣,也與運動社團:NBRC (New Balance Run Club)開設專屬跑班,帶領跑者不斷自我突破,呼應「改變,從跑步開始」的號召。此外,「理想混蛋」也已經準備好在賽道終點線的嘉年華會上,與大家同歡!