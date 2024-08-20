路跑／渣打馬拉松開放報名！明年1/25開跑　理想混蛋用歌聲迎跑者

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▲2025渣打臺北公益馬拉松，在今（20）日下午4點正式開放早鳥報名，而一般報名則將從27日開放報名。（圖／翻攝自渣打臺北公益馬拉松粉專）

明年的臺北站賽事將為渣打集團全球10座城市打頭陣，並結合 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫，為弱勢青年創造改變人生的機會，在台已投入逾1億1,400萬元新台幣，提供弱勢青年培訓，指導與輔導課程。接續奧運熱潮，強強聯手、「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作，擴大結合 New Balance旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事，除了提供參賽者專業賽衣，也與運動社團：NBRC （New Balance Run Club）開設專屬跑班，帶領跑者不斷自我突破，呼應「改變，從跑步開始」的號召。此外，「理想混蛋」也已經準備好在賽道終點線的嘉年華會上，與大家同歡！