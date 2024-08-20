路跑／渣打馬拉松開放報名！明年1/25開跑　理想混蛋用歌聲迎跑者

渣打馬拉松開放報名！渣打銀行在今（20）日舉辦啟動記者會，宣布2025年的「渣打臺北公益馬拉松」將在1月12日起跑，並從即日起下午四點開放報名。明年的臺北站賽事將為渣打集團全球10座城市打頭陣，並結合 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫，為弱勢青年創造改變人生的機會，在台已投入逾1億1,400萬元新台幣，提供弱勢青年培訓，指導與輔導課程。此外，本次賽事特別邀請療癒系樂團「理想混蛋」作為活動大使，屆時將在終點處用歌聲迎接跑者。
即日起開放報名 傳奇跑者紀政出席
賽事官方表示，「2025渣打臺北公益馬拉松」早鳥報名將於8月20日下午4時起開放至8月26日下午4時截止，一般報名將於8月27日下午4時開放至10月31日下午4時截止。
接續奧運熱潮，有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政也親臨啟動記者會現場帶來祝賀，身為臺灣首位在奧運田徑項目奪牌的傑出女性運動員紀政表示：「隨著馬拉松在台灣成為萬人響應的全民運動，很開心也很感謝有渣打銀行這樣的企業，願意長期投入資源推動路跑運動。」
理想混蛋終點開唱 New Balance辦訓練營
強強聯手、「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作，擴大結合 New Balance旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事，除了提供參賽者專業賽衣，也與運動社團：NBRC （New Balance Run Club）開設專屬跑班，帶領跑者不斷自我突破，呼應「改變，從跑步開始」的號召。
此外，賽事也特別安排療癒系樂團「理想混蛋」擔任活動大使，主唱雞丁特別期待在「渣打臺北公益馬拉松」這個充滿活力的舞臺上與跑者與粉絲互動。「理想混蛋」也已經準備好在賽道終點線的嘉年華會上，與大家同歡！
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賽事官方表示，「2025渣打臺北公益馬拉松」早鳥報名將於8月20日下午4時起開放至8月26日下午4時截止，一般報名將於8月27日下午4時開放至10月31日下午4時截止。
接續奧運熱潮，有「飛躍的羚羊」稱號的傳奇跑者紀政也親臨啟動記者會現場帶來祝賀，身為臺灣首位在奧運田徑項目奪牌的傑出女性運動員紀政表示：「隨著馬拉松在台灣成為萬人響應的全民運動，很開心也很感謝有渣打銀行這樣的企業，願意長期投入資源推動路跑運動。」
理想混蛋終點開唱 New Balance辦訓練營
強強聯手、「渣打臺北公益馬拉松」連續二年與專業跑鞋專家 New Balance 合作，擴大結合 New Balance旗下資源持續為參賽者打造更進化的優質賽事，除了提供參賽者專業賽衣，也與運動社團：NBRC （New Balance Run Club）開設專屬跑班，帶領跑者不斷自我突破，呼應「改變，從跑步開始」的號召。
此外，賽事也特別安排療癒系樂團「理想混蛋」擔任活動大使，主唱雞丁特別期待在「渣打臺北公益馬拉松」這個充滿活力的舞臺上與跑者與粉絲互動。「理想混蛋」也已經準備好在賽道終點線的嘉年華會上，與大家同歡！