快訊／黃子佼3度出庭「格子褲搭皮鞋」　否認持41部未成年性愛片

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▲黃子佼穿著藍色襯衫搭配格紋褲，看起來心情並未受到影響。（圖／記者朱永強攝）

▲黃子佼過去出庭皆否認罪行，今（20）再次被傳喚出庭。（圖／記者朱永強攝）





藝人黃子佼因持有未成年性影像，被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，案經調查，檢方發現黃子佼另外持有41名未成年被害人性影像，其中年紀最小為國小學童，日前開庭，黃子佼仍否認犯罪，外傳檢方將聲請傳喚黃子佼的妻子孟耿如出庭作證，今（20）日開庭再審，黃子佼穿著和上次一樣的藍色襯衫，手裡還拿著寶特瓶，不知是否看到現場媒體沒有過去那麼多，步伐顯得格外輕鬆。黃子佼2023年被告發性侵，其中更有未成年少女，檢警介入偵辦，在黃子佼的住處中搜到一個4TB的隨身碟，其中有未成年性影片，經過調查，影片出自非法色情網站「創意私房論壇」消息曝光震驚各界。黃子佼被控非法持有未成年偷拍性影像，被依兒童及少年性剝削防制條例「無正當理由持有少年性影像罪」起訴，但前幾次開庭，黃子佼否認犯罪，今日開庭再審，外傳檢方欲傳喚妻子孟耿如到庭作證，而今黃子佼穿著和上次出庭一樣的藍色襯衫，手裡還拿著寶特瓶，步伐輕鬆，只是身邊並沒有老婆孟耿如。黃子佼在去年6月遭網紅Zofia指控，自己17歲時遭黃子佼性騷擾、強吻，甚至拍攝裸照，對此，黃子佼火速道歉，同時毀滅式爆料多位藝人的醜聞，不滿只有自己被揭發，隨後自殘被緊急送醫，但卻有更多受害者跳出來向Zofia爆料，黃子佼被以強制猥褻等罪偵辦，同年8月檢方搜索黃子佼住處、工作室，並限制其出境。今年（2024）3月台北地檢署指出，黃子佼性騷及強制猥褻案因查無客觀事證，雙方和解，被害人也撤回告訴，予以不起訴處分。然而檢方發現，黃子佼的隨身碟中有大量不雅片，其中7部還是未成年少女，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，他因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書。然而隨後黃子佼再遭K小姐爆料，17歲時遭黃子佼以拍攝為由騙到內湖住處，慘遭性侵得逞，然而一名自稱K小姐前男友的B先生卻透過知名經紀人陳孝志反控，K小姐曾設局陷害黃子佼勒索200萬元，對此，K小姐氣憤提告，強調根本不認識兩人，在風波爆發後，世新大學也將黃子佼的傑出校友身分撤除。