馬斯克旗下X拒付38億元費用 外媒揭台灣伺服器大廠緯穎將求償

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特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X（前Twitter)，今（20日）遭外媒揭露，因拒付1.2億美元（約38億新台幣）的伺服器零件費用，遭台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）提吿求償6100萬美元（約19億新台幣）。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，緯穎在上週提交給美國加州北區法院訴狀中，指控X違反2014年Twitter簽署的客製化IT產品採購協議。訴狀提到，緯穎指稱自馬斯克在2022年11月收購Twitter後，就「突然停止」支付緯穎任何款項，甚至對於緯穎的已完成產品付款請求遲遲不願回應。在馬斯克接手Twitter後不久，就開始裁減員工和雲端支出的工程師。訴訟狀還提到，緯穎為避免損失擴大，已取消或收回價值約5900萬美元（約新台幣18.8億元）的零件，要求X賠償剩餘6100萬美元（約新台幣19.4億元）的損失。這加劇了馬斯克因收購 X 而面臨的大量訴訟，許多前高層也起訴這位億萬富翁，要求支付數百萬美元的未付的資遣費用。不過，對於相關訴訟，X和緯穎沒有立即針對此事回應。