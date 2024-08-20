保珊還是鍘珊？民眾黨中評委：非僅這兩個選項、有各種可能

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民眾黨主席柯文哲政治獻金爛帳風暴延燒，黨中評會今（20）日下午3時再度召開會議，研商競辦總幹事黃珊珊、財務長李文宗與會計師端木正如何處置。究竟是會保珊還是鍘珊？中評會副主委詹喬茵表示，並非只有這兩個選項，「各種可能都有可能」。民眾黨中評會上周開會未做成任何處分決議，黨主席柯文哲更表示，該處分要處分，「但不是一次就把人家全部幹掉。」並下令黃珊珊每天召開帳務記者會說明善後，力保黃珊珊的態度濃厚。黨中評會今天下午再度召開會議，中評會主委李偉華強調，他們「獨立機關」，當然會獨立行使職權。副主委詹喬茵也表示，如何決議還是要看各位委員的意見，「基本上民眾黨中評會蠻公正客觀，不會受其他壓力影響。」至於柯文哲都已開金口，到底會保珊還是鍘珊？詹喬茵則強調，並非只有這兩個選項，「各種可能都有可能」。