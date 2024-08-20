台灣證交所與菲律賓簽署MOU　林修銘：力拚成為國際主要交易所

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台灣證交所於今（20）日與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MOU），象徵台菲資本市場合作重要里程碑。證交所董事長林修銘表示，台灣證交所與PSE方向與目標一致，未來我方將持續敦親睦鄰，目標成為國際市值前10大的主要交易所。證交所指出，台灣與菲律賓地理位置接近，經貿往來頻繁，近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作。此次MOU聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，更期許共同推廣台菲市場，深化合作。證交所董事長林修銘表示，台灣資本市場在疫情期間，以及疫後表現亮眼，主要歸功於上市公司體質穩健且含括AI等潮流產業豐富多元。加上多樣主題ETF商品發行，成功吸引更多投資者加入台灣市場。他指出，台灣證交所持續敦親睦鄰，持續協助上市公司壯大市值，深化ESG發展，並推出符合投資者需求的產品，目標成為國際市值前10大主要交易所，台灣證交所與PSE方向與目標一致，期許未來在這些議題上，台菲雙方可基於今日的MoU有更深層次的經驗交流。金管會副主委陳彥良今日擔任簽約見證人，他表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要的施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目，透過簽署MOU，為未來整合台菲資本市場優勢奠定良好基礎，也讓雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。