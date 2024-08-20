影／接棒戰川普！賀錦麗全代會意外現身　感念喊：永遠感謝拜登

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▲賀錦麗與拜登在民主黨全代會上擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨全國代表大會（DNC）於19日在伊利諾州芝加哥登場，原先預計在第4天才要發表演說的美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在首日意外現身，一開口就提到感謝總統拜登（Joe Biden），並矢言將打敗川普，讓現場氣氛激昂。綜合媒體報導，民主黨全代會自19日開始，一連4天在芝加哥舉行，賀錦麗也登場發表約莫1分鐘的演說。在滿場的歡呼聲中，賀錦麗表示，「讓我們為堅守的理念而戰，讓我們永遠記住，我們逢戰必勝」。在簡短的演說中，賀錦麗表示，「我想先從讚揚我們了不起的拜登總統開始。」並感謝拜登一生為國家做出歷史性的領導以及畢生為國服務。賀錦麗原先預計在22日全代會的高潮時刻才會發表演說，外界原先預期，會與在第一天演說的拜登一同現身。拜登在全代會首日亮相，象徵著他交棒給副手賀錦麗。拜登後續在全場觀眾歡呼下上台，發表約莫1小時的演說，在回顧自己任內的重要成就，並對賀錦麗及其副手華茲表達強烈支持，呼籲人們擊敗破壞民主的川普，投票給賀錦麗。