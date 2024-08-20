安心亞任《原子2》導師！出考題要鮮肉選手「低音砲」開撩姐姐

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▲安心亞受邀擔任《原子少年2》的流星導師，對少年們的表現驚嘆不已。（圖／踢帕娛樂提供）

▲選手們的表現讓安心亞非常驚喜，對於這世代的年輕人展現的才華及魅力非常讚賞。（圖／踢帕娛樂提供）

安心亞日前受邀擔任《原子少年2》的流星導師，對少年們的表現驚嘆不已，認為少年們雖然沒有太多正式的演出經驗，卻可以有非常優秀的舞台呈現，未來可期。安心亞也要求鮮肉選手們壓低聲線、以低沉性感的「低音砲」聲音說出：「姐姐辛苦了。」雖然是考核環節之一，卻意外療癒了她的心情。錄影期間除了賽制內的表演之外，選手們也拿出各自的看家本領來向安心亞爭取加分的機會，擅長唱歌的呈恩和伍承慶分別帶來了小賈斯汀的《Love Yourself》以及個人自創曲，選手中年紀最小的至琦更直接用安心亞的知名歌曲《呼呼》，帶來了一段即興舞蹈，展現超齡的精彩舞技。選手們的表現讓安心亞非常驚喜，對於這世代的年輕人展現的才華及魅力非常讚賞。除了精彩的加分題表演之外，注意細節的安心亞還對選手們展開了「低音考核」，讓選手們輪流用低音對自己說：「姐姐，拍戲辛苦了。」除了訓練少年們運用自己的聲線散發魅力，也療癒了安心亞在拍戲期間忙碌的心情，非常有趣。安心亞坦言：「這個舞台很迷人，但也很殘忍！」隨著節目錄製進入尾聲，她勉勵選手們，要繼續堅持夢想，努力向前，「希望下次相遇的時候，你們已經站到夢寐以求的位置了！」