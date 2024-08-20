中職／味全龍復古日勾回憶！27年資深球迷獲頒偶像「斗哥」簽名球

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▲味全龍此次復古日活動，特邀張泰山、賈西、黃煚隆與克魯茲一代名將與球迷相見歡，勾起資深龍迷「龍魂不滅」情懷。（圖／味全龍提供）

▲味全龍在復古日期間，以「龍族」雜誌作為設計主軸，龍將化身為當年雜誌封面人物巨幅海報懸掛門上，搭配「徐總」徐生明、「小葉」葉君璋、「森林王子」張泰山、「斗哥」黃煚隆、「最強救援」賈西等教練及資深龍將代表傳承相互映襯。（圖／味全龍提供）

此次復刻龍隊職棒9年白底紅字球衣，懸掛龍將躍上「龍族」雜誌封面主角巨型海報，融入一旁對比資深龍將當年青澀稚嫩封面，進場贈送復古球棒型加油棒，特邀張泰山、賈西、黃煚隆與克魯茲一代名將與球迷相見歡，以及緯來復古轉播開頭與鏡面等，滿滿復古元素勾起資深龍迷「龍魂不滅」情懷。等教練及資深龍將代表傳承相互映襯。，資深龍迷堯哥當年化名「小柯」受訪時靦腆笑說「其實覺得不可能是我，回到家之後許多人通知我中獎了，當年才高三，味全解散之後就沒再看棒球了，但也會關心離開味全的球員，在我們老球迷心中龍魂一直都在」。，笑鬧間更吸引在旁舉辦活動的緯來前同事們輪番上台起鬨，包含高明賢、張立群主播與前主播羅國禎，都在台上爆料當年辦公室丟球闖禍趣事，並與球迷互動留下難得同框的珍貴大合照。