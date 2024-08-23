平價也能奢華！網實測超商無線耳機「降噪功能5顆星」續航力超強

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▲網友分享自己在711發現超高CP值無線耳機。（圖／翻攝自FB社團7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲網友開箱soundcore R50i NC 真無線藍牙耳機，引出不少人詢問。（圖／翻攝自FB社團7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲soundcore耳機主打強大降噪、續航力強。（圖／品牌提供）

耳機已成為不少人不可或缺的日常必備品，無線藍牙耳機「解放雙手」的設計又是大多數人的首選，不過市面上品牌百百種，該如何選擇才好？就有網友在臉書社團發文，分享自己在7-11超商發現超高CP值無線藍牙耳機，不僅降噪功能5顆星，音質清楚續航力也強，價格竟不到兩千元，引發網友熱烈詢問。網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文分享，平常通勤、在家追劇都習慣帶無線耳機，原本的有線耳機宣告畢業，剛好看到7-11架上一款soundcore耳機，外型質感體積又小，放包包完全不佔空間，2合一手機支架加充電盒，磁吸式設計收納耳機相當方便，還有額外不同尺寸的耳塞，戴起來很舒適，且價格不到兩千元，相當平價親民。原po表示，老公在家打遊戲聲音滿大，實際使用soundcore耳機，完全可以在老公身旁安心追劇，降噪功能給5顆星，影片音質也很好，聽得非常清楚，且續航力很強，充電後看劇幾個小時還能撐好幾天，直接充著充電盒用的話還能撐更久，在家或外出使用都不用擔心電量耗損問題。內行網友透露，該款正是soundcore R50i NC 真無線藍牙耳機，主打強大降噪，解放你的雙手，可以自動檢測環境噪音，最深可達42dB；單次充電可享受 10 小時的電池續航力，搭配充電和使用可達 45 小時；2合1充電盒與手機支架，翻轉背蓋的設計，可作為手機支架，採用10mm複合驅動器與BassUp 技術，好音質兼顧即時強勁的低音，更擁有四組麥克風搭配AI演算法，精準追蹤聲音，讓通話清晰無阻礙。此外，還有22種自定音場字EQ選擇，塑造你的專屬音樂風，獨家打造個性化音質，透過soundcore APP就能自訂音效均衡、觸控功能調整、設備尋找等功能。soundcore R50i NC 真無線藍牙耳機優惠價1790元/個 (原價1990元/個)，首波預計在台灣推出黑、白、藍3 色，於7月24日正式上架 2000家7-11，並銷售黑、白兩色；第二批預計9月15日上架，銷售黒、白、藍三色共 5000 家。