林右昌開噴謝國樑「施政滿意度墊底」　基市府反擊：林沒積極護產

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隨著基隆市長謝國樑罷免日期逼近，國民黨派黨內大咖前往基隆為謝國樑站台，卻遭民進黨秘書長、前基隆市長林右昌質疑，「不知道謝國樑是全國施政滿意度最後一名？」對此，基隆市政府發言人呂謦煒今（20）日反批，謝國樑守護市產立場不動搖，遺憾林右昌時代未積極護產。林右昌今日上午在基隆仁愛市場受訪，被問及謝國樑罷免案，林表示，這場罷免其實就是「小蝦米對抗大鯨魚」，國民黨動員了這麼多大咖來挺謝國樑，跟基隆市民說「謝國樑做得很好」，但實在是不解，「他們都不知道謝國樑是全國首長施政滿意度最後一名？」對此，呂謦煒指出，林右昌的說法是顛倒是非，其任內未積極要求NET將商場增建部分登記給市府，導致NET意圖霸佔商場，更導致市府粗估約短收數十億的營運權利金，很遺憾林右昌時代未能積極護產，才導致謝市府要為林前市府收爛攤子。呂謦煒指出，林右昌前市府原與大日公司簽訂5年的OT案合約，大日公司卻與NET簽訂10年合約，更將停車場增建成商場，將原本的OT案硬生生變成ROT案，林右昌市府不僅知情，甚至積極促成，導致市府粗估約短收數十億的營運權利金，種種作為不符ROT規範。林前市府甚至未積極要求NET將增建部分之產權登記給市府，導致市民蒙受巨大損失，市產差點淪為財團所有，市府對此感到遺憾。呂謦煒表示，謝市府上任後積極守護市產，如今從法院訴訟到行政審議已四連勝，NET霸佔商場的說詞毫無正當性，東岸商場產權應屬市府所有。若林右昌也認同東岸商場產權應屬於市府，那麼謝國樑市長當初依法執行公務、排除竊占商場的違法廠商，就沒有任何強盜行為可言，市長遭指控的刑事案件就毫無成罪可能，對林右昌前市長邏輯前後不一的說法，市府亦表遺憾。呂謦煒補充，NET不滿東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部不僅正式駁回，更認為NET的說詞只是其主觀見解且欠缺客觀事證，不足採信，因此根本沒有林右昌口中「賤價給關係密切財團」一說。對於林右昌無視客觀事實的說法，市府深表遺憾。此外，對於林右昌指控謝市府多起案件委商20-30年掏空基隆一事，呂謦煒質疑，前台南市長、現任總統賴清德時推動的台南海安路停車場ROT案，年限就是20年，難道林右昌認為賴清德的20年可以，謝國樑的20年就不行？對於類此標準不一的說法，市府再表遺憾。呂謦煒強調，基隆市政府不會受到外界政治鬥爭、操作輿論之影響，將持續守護市民權益，捍衛市產的決心絕不動搖，相信市府立場會獲得多數市民的支持與認同。