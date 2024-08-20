AI需求續旺！7月外銷訂單500.3億美元、年增9.7%　連5個月正成長

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經濟部統計處今（20）日公布7月外銷訂單為500.3億美元，按新台幣計算年增9.7%，優於原先預期增幅，為連續5個月正成長。累計前7月訂單金額為3248.9億美元，較去年同期增加85.9億美元或增2.7%。經濟部表示，隨著全球景氣緩步擴張，加上消費性電子新品備貨效應，以及人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡，7月外銷訂單500.3億美元，較上月增9.8%、年增4.8%，按新台幣計算則是年增9.7%，各大貨品接單多呈成長。按貨品別觀察，經濟部表示，新興科技應用持續擴增，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增11%、2.2%。光學器材因部分手機新品備貨，帶動光學鏡頭接單成長，加上光學檢測及量測設備訂單續增，致年增7.8%。傳統貨品隨著全球經濟緩步回升，帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加，加上業者回補庫存動能持續，部分原料上漲推升產品售價，機械、基本金屬、塑橡膠製品訂單分別年增13.4%、4.8%、4.1%。惟化學品因海外同業產能開出影響，導致接單年減0.6%。展望未來，經濟部表示，受到主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，恐抑制全球景氣復甦力道，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，有助於支撐外銷訂單持續成長。經濟部指出，根據外銷訂單受查廠商對8月接單看法，預期接單將較7月份增加的廠商家數佔17.5%，持平者佔60.6%，減少者佔22%。按接單金額計算的動向指數為52，預計8月份整體外銷訂單金額較7月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為52.7、52.2、48.9。