台灣熱到整片發紅！夏天回歸氣溫「飆破36度」　北部午後雷雨續轟

連日暴雨的天終於要告一段落了，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，明（21）日太平洋高壓增強，各地陽光露臉，高溫普遍都能來到攝氏33至35度，部分地區還有可能突破攝氏36度，午後雷陣雨範圍侷限在北台灣，週末過後高壓減弱，午後雷陣雨範圍才會擴大，民眾有望享受幾天較乾爽的天氣。
伍婉華指出，週三至週六（8/24）太平洋高壓勢力逐漸增強、水氣減少、天氣回穩，比起近期午後常常下大雨，明天開始各地「晴到多雲」，僅中部以北、東北部及山區有午後雷陣雨，明天清晨至上午，南台灣有零星短暫陣雨。
由於雲量減少，高溫普遍回升至攝氏33至35度，花蓮、台東已經發布「高溫資訊」，將出現攝氏36度或以上高溫，未來幾天，大台北、中南部近山區平地及花東縱谷受到地形影響，容易出現高溫局部攝氏36度以上高溫。
伍婉華提及，週六開始太平洋高壓減弱、水氣增加，屆時週日、下週一（8/25、8/26）中南部又會出現斷斷續續的短暫雨，且是全天不定時的，北台灣、東半部則有午後雷陣雨，降雨範圍遍佈全台，但雨勢不會像過去兩天這麼劇烈。
至於颱風動態上，雲雀颱風路徑持續往北移動，預估明天就會登陸韓國，隨後強度減弱，近期有前往韓國旅程的民眾，要注意颱風動態是否影響行程，未來10天內，距離台灣較近的「菲律賓東方海面至南海」，並沒有熱帶擾動或颱風發展的訊號。
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由於雲量減少，高溫普遍回升至攝氏33至35度，花蓮、台東已經發布「高溫資訊」，將出現攝氏36度或以上高溫，未來幾天，大台北、中南部近山區平地及花東縱谷受到地形影響，容易出現高溫局部攝氏36度以上高溫。
伍婉華提及，週六開始太平洋高壓減弱、水氣增加，屆時週日、下週一（8/25、8/26）中南部又會出現斷斷續續的短暫雨，且是全天不定時的，北台灣、東半部則有午後雷陣雨，降雨範圍遍佈全台，但雨勢不會像過去兩天這麼劇烈。
至於颱風動態上，雲雀颱風路徑持續往北移動，預估明天就會登陸韓國，隨後強度減弱，近期有前往韓國旅程的民眾，要注意颱風動態是否影響行程，未來10天內，距離台灣較近的「菲律賓東方海面至南海」，並沒有熱帶擾動或颱風發展的訊號。