林舒語生完3胎身材大崩壞！肚肉炸出被老公嫌棄怒瘦9KG

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▲林舒語瘦了9公斤，重新穿上火辣泳裝展露自信。（圖／美体專科）

3寶媽林舒語產後一度胖到58公斤，現在成功瘦回4字頭體重，她也大方秀出泳裝辣照，林舒語說，之前還被老公嫌肚子肉都擠出來，叫她要吸氣，她難過說，生了3胎加上年過30歲，真的很難瘦，「自從我順利減下來後，各種露肚子上衣或泳裝都能駕馭，更重要的是我老公再也不敢笑我胖。」34歲的林舒語說，全家都是易胖體質，而自己年輕時確實不容易長肉，但生完小孩停掉母奶後，再加上年過3字頭，體態就像吹氣球一樣，怎樣都減不下來。她坦言自己對於吃真的很重視，吃東西對她來說可以放鬆心情，要她不吃真的很難，尤其從過年開始，各式年菜瘋狂進食，一餐可以吃好幾碗白飯，「有時覺得帶小孩好累，就會吃甜點犒賞自己，到今年5月過生日，我還直接嗑了5個生日蛋糕，吃得當下真的好滿足、好快樂，但我老公跟小孩都嚇死了，叫我不要再吃了！」聊到爆肉糗事，除了被老公嗆聲太胖的刺激外，她還說之前出國玩，原本開開心心穿新衣出門，沒想到裙子被自己大腿肉撐爆還不自知繼續逛街，後來是被朋友提醒，才整路用包包遮著，讓她大喊，「天！當下我真的超尷尬，從來沒發生過衣服爆開的狀況。」林舒語透露，減肥最重要的還是三餐正常吃，很心疼那些為了恢復身材而節食的媽媽們，「生活已經那麼辛苦了，不要再節食虐待自己，只要選對正確的減肉方式，一定也可以輕鬆回歸完美體態。」