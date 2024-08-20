2艘德國軍艦準備穿越台灣海峽？路透揭時機點　德海軍回應了

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兩艘德國軍艦指揮官向路透表示，他們正在等待柏林的命令，以確定他們是否將成為自2022年以來，第一批穿越台灣海峽的德國海軍艦艇。根據路透報導，雖然包含美國和加拿大在內等其他國家，最近幾週已派出軍艦通過該處水域，但若成行，這將是德國海軍自 2022 年以來首次通過該海峽。中國外交部對此表達不滿，聲稱對民主治理的台灣擁有主權，台灣海峽是一條國際貿易主要航線，全球約有一半的貨櫃船會經過。德國海軍少將舒爾茨(Rear Admiral Axel Schulz)表示，目前尚未做出決定，並提到天氣將是關鍵因素，「我們在這裡展示我們的旗幟，以表明我們支持我們的盟友，我們致力於基於法規的秩序、和平解決領土衝突以及自由和安全的航道。」舒爾茨還強調，如果他指揮的軍艦穿越台灣海峽，他不打算採取任何具體的安全措施，稱這是類似於穿越英吉利海峽或北海的「正常通道」。報導提到，這2艘艦艇分別是巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Wuerttemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main），兩艘艦艇將在20日停靠東京，隨後還將在韓國與菲律賓停留，並與多國軍隊進行聯合演習。