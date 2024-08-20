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通用汽車全球裁員！約1000名員工將丟飯碗　軟體和服務部門受影響

記者倪浩軒/綜合報導

▲美國汽車大廠通用汽車（General Motors）19日宣佈，將在全球範圍啟動新一波裁員計畫，大約有1000名軟體和服務部門的員工受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國汽車大廠通用汽車（General Motors）19日宣佈，將在全球範圍啟動新一波裁員計畫，大約有1000名軟體和服務部門的員工受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
美國汽車大廠通用汽車（General Motors）19日宣佈，將在全球範圍啟動新一波裁員計畫，大約有1000名軟體和服務部門的員工受到影響。

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根據《路透社》報導，通用汽車發表聲明表示，為了通用汽車的未來，公司必須精簡化以提升速度與減少行政流程，做出大膽的決策，並將能夠提供大量影響力的投資當做優先事項。

有消息傳出，位於底特律的通用汽車科技園區內就有600位軟體工程師被裁掉，對此，通運汽車並未直接證實，但指出此波全球裁員約有半數是在美國的員工遭波及，但強調這並非出於成本，而是根據通盤的考量。

通用汽車在去年就資遣了5000位員工，達成削減20億美元人事成本的目標。而今年這一波裁員，外界認為與3月離職的執行副總艾博特（Mike Abbott）有關，艾博特的任務就是主持軟體開發業務，隨著艾博特因個人健康因素離職，軟體開發部門似乎也面臨重組。

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