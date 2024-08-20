串聯5地辦「零死亡願景散步節」　路權團體號召5000人上街散步

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲還路於民零死亡願景散步節記者會。（圖／還路於民）

為持續推動台灣朝向人本交通與零死亡願景，還路於民行人路權促進會今（20）日宣布，將在8月24日及25日全國串聯，於台北、桃園、高雄、基隆、台中等5地舉辦「零死亡願景散步節」，希望號召5千名民眾一同上街散步，增加更多人關注行人議題，並推動台灣向人為本城市發展。今日「還路於民大遊行」滿一周年，還路於民路權促進會今日舉行零死亡願景散步節記者會，理事長吳宜蒨宣布將舉辦「零死亡願景散步節」，並在會上表示，這會是一場實驗性的社會運動，跳脫上街抗議的形式，以提升步行意願，來推動人本交通要先讓大家愛上走路，另也期盼推動步行城市和國家。吳宜蒨表示，台北場預計在24日15時30分從捷運東門站5號出口出發，行經金華公園、台師大美術館後再返回東門捷運站5號出口；桃園場24日18時30分登場，將從桃園火車站前站萬壽路出發步行到文昌公園；高雄場預計24日19時30分從市立歷史博物館出發至駁二藝術特區內；基隆場為25日15時30分，從基隆火車站北站出發，經海洋廣場、仁愛市場周遭再返回基隆火車站；台中場為25日18時30分從台中車站出發經台灣大道，再至梅川東路綠園道。